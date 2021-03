Jo Squillo su Amadeus e Fiorello: "Banalizzata 'Siamo donne': per cantarla serve cultura" (Di sabato 6 marzo 2021) “Se si fossero vestiti da drag queen almeno sarebbe stato uno spettacolo, non basta una parrucca per cantare quella canzone, per cantare quella canzone ci vuole cultura”. È il giudizio di Jo Squillo sull’esibizione all’Ariston di ieri sera di Amadeus e Fiorello che hanno reinterpretato, ‘Siamo donne’ il brano-manifesto presentato a Sanremo insieme a Sabrina Salerno nel 1991. “Con quella canzone abbiamo lasciato un segno, abbiamo fatto la storia, ma la storia si rispetta - ha aggiunto - Quella sera di 30 anni fa raggiungemmo un record di ascolti di 17 milioni di spettatori, non so chi altro lo abbia fatto”. “Potrei leggere i tanti messaggi arrivati su Instagram: sono stati massacrati - ha detto- Qualcuno ha anche scritto ‘se li querelate vincete di sicuro’, ma ci mancherebbe, sono ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 6 marzo 2021) “Se si fossero vestiti da drag queen almeno sarebbe stato uno spettacolo, non basta una parrucca per cantare quella canzone, per cantare quella canzone ci vuole”. È il giudizio di Josull’esibizione all’Ariston di ieri sera diche hanno reinterpretato, ‘’ il brano-manifesto presentato a Sanremo insieme a Sabrina Salerno nel 1991. “Con quella canzone abbiamo lasciato un segno, abbiamo fatto la storia, ma la storia si rispetta - ha aggiunto - Quella sera di 30 anni fa raggiungemmo un record di ascolti di 17 milioni di spettatori, non so chi altro lo abbia fatto”. “Potrei leggere i tanti messaggi arrivati su Instagram: sono stati massacrati - ha detto- Qualcuno ha anche scritto ‘se li querelate vincete di sicuro’, ma ci mancherebbe, sono ...

