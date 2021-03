Inter, il progetto è in pieno corso: diversi i rinnovi in programma (Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di rinnovi in casa Inter Confermare lo zoccolo duro dello spogliatoio per i prossimi anni. È questo il segnale che arriva dall’Inter che dopo l’accordo raggiunto con Lautaro Martinez, ormai solo da ufficializzare, si prepara ad altri rinnovi di giocatori fondamentali per il gioco di Conte a partire da Bastoni per finire a Barella, passando da De Vrij. “Al tecnico dispiacerebbe lasciare un lavoro a metà: lui considera lo zoccolo duro dell’Inter in grado di poter regalare soddisfazioni durature ai tifosi nerazzurri. Nelle scorse settimane è stato raggiunto un accordo con Lautaro per il rinnovo. Ecco perché con Bastoni i discorsi sono avanzatissimi. Barella sarà il capitano di domani, Lukaku non muove foglia senza Antonio, pure De Vrij ha la penna in mano per allungare il contratto”. “È, ... Leggi su intermagazine (Di sabato 6 marzo 2021) Tempo diin casaConfermare lo zoccolo duro dello spogliatoio per i prossimi anni. È questo il segnale che arriva dall’che dopo l’accordo raggiunto con Lautaro Martinez, ormai solo da ufficializzare, si prepara ad altridi giocatori fondamentali per il gioco di Conte a partire da Bastoni per finire a Barella, passando da De Vrij. “Al tecnico dispiacerebbe lasciare un lavoro a metà: lui considera lo zoccolo duro dell’in grado di poter regalare soddisfazioni durature ai tifosi nerazzurri. Nelle scorse settimane è stato raggiunto un accordo con Lautaro per il rinnovo. Ecco perché con Bastoni i discorsi sono avanzatissimi. Barella sarà il capitano di domani, Lukaku non muove foglia senza Antonio, pure De Vrij ha la penna in mano per allungare il contratto”. “È, ...

