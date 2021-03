Insediamento del nuovo Prefetto, gli auguri di Conapo Benevento (Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Il Conapo Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco di Benevento, a nome di tutti gli iscritti desidera formulare i migliori auguri al Dott. Carlo Torlontano, per l’Insediamento nella sua nuova carica di Prefetto di Benevento“. Le dichiarazioni sono di Livio Cavuoto Segretario Provinciale Conapo Benevento. “Il momento dell’Insediamento del nuovo Prefetto è di particolare importanza per la nostra Comunità, in modo particolare in un momento molto delicato come quello che stiamo attraversando dovuto alla pandemia da Covid-19. Sono certo che darà il massimo impegno per il bene della nostra amata Città e che garantirà l’azione di controllo e proposta ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “IlSindacato Autonomo Vigili del Fuoco di, a nome di tutti gli iscritti desidera formulare i migliorial Dott. Carlo Torlontano, per l’nella sua nuova carica didi“. Le dichiarazioni sono di Livio Cavuoto Segretario Provinciale. “Il momento dell’delè di particolare importanza per la nostra Comunità, in modo particolare in un momento molto delicato come quello che stiamo attraversando dovuto alla pandemia da Covid-19. Sono certo che darà il massimo impegno per il bene della nostra amata Città e che garantirà l’azione di controllo e proposta ...

