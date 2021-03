I vaccini porta a porta

(Di sabato 6 marzo 2021) Arrivano ? Nel Dpcm di nomina del neo commissario all’Emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, visionato dall’Adnkronos, viene messa nera su bianco la possibilità per Figliuolo, che svolgerà il ruolo “a titolo gratuito” come il suo predecessore, di disporre delle Forze armate nella lotta al Covid, ed è questa la sostanziale differenza rispetto alla nomina di Domenico Arcuri. Già nel Dpcm si nota dunque l’elemento con cui il governo Draghi punta a cambiare il passo alla campagna vaccinale, mettendo in campo l’Esercito e, più in generale, le Forze Armate. Nel Decreto, infatti, si riconosce “la necessità di assicurare la più elevata risposta sanitaria all’emergenza epidemiologica COVID-19 anche attraverso una rapida, razionale, coordinata ed efficace esecuzione della campagna vaccinale su tutto il territorio nazionale, mediante il sinergico ed efficiente utilizzo di tutte le capacità di ...

Ultime Notizie dalla rete : vaccini porta

... nato nella piana di Ur che oggiil suo nome. L'Iraq - "paese della Mesopotamia , paese dei ... tra cui un'equa distribuzione deiper tutti. Ma non basta: questa crisi è soprattutto un ...Innanzitutto gli Stati Uniti devono superare la propria crisi esistenziale che lia ... la gestione deie dei pacchetti di aiuti economici. Ancora, poiché si riscontra un forte desiderio ...La Regione sceglie di dimezzare le postazioni dei due poli vaccinali in Franciacorta portando a 5 quelle di Chiari e a 3 quelle di Iseo: rallentano le operazioni anche per non creare disparità tra i ...Il primo cittadino presenterà domani le dimissioni da primo cittadino del comune in provincia di Palermo, dopo le polemiche sollevate dal vaccino fatto insieme ai familiari ...