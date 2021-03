Controlli dei carabinieri a Licola, perquisizioni e denunce (Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Controlli a tappeto dei carabinieri del Comando Provinciale di Napoli anche a Licola di Pozzuoli. Decine di militari della compagnia di Pozzuoli sono stati impegnati nel presidiare le strade e le piazze più importanti della cittadina: 83 le persone identificate, 55 i veicoli controllati. Sedici le contravvenzioni per violazioni al codice della strada per oltre 4mila euro in sanzioni. Tre le persone multate perché non rispettavano quanto imposto dal decreto anti-contagio: nessuna di queste aveva con sé la mascherina. Una persona è stata denunciata per detenzione di droga a fini di spaccio. Durante un posto di controllo la sua agitazione ha insospettito i militari. Perquisita è stata trovata in possesso di 17 grammi di marijuana e 5,5 di hashish. Denunciata anche una donna per furto di energia ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –a tappeto deidel Comando Provinciale di Napoli anche adi Pozzuoli. Decine di militari della compagnia di Pozzuoli sono stati impegnati nel presidiare le strade e le piazze più importanti della cittadina: 83 le persone identificate, 55 i veicoli controllati. Sedici le contravvenzioni per violazioni al codice della strada per oltre 4mila euro in sanzioni. Tre le persone multate perché non rispettavano quanto imposto dal decreto anti-contagio: nessuna di queste aveva con sé la mascherina. Una persona è stata denunciata per detenzione di droga a fini di spaccio. Durante un posto di controllo la sua agitazione ha insospettito i militari. Perquisita è stata trovata in possesso di 17 grammi di marijuana e 5,5 di hashish. Denunciata anche una donna per furto di energia ...

