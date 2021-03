Chi sono i primi tre finalisti di Amici 2021? (Di sabato 6 marzo 2021) Tre cantanti della scuola hanno, finalmente, ottenuto l’ingresso al Serale del talent condotto da Maria De Filippi. Chi sono? Ecco le anticipazioni della puntata del 6 marzo 2021. La puntata del 6 marzo 2021 La puntata di sabato 6 marzo 2021 ha tenuto col fiato sospeso i fan. Nel daytime, infatti, Rudy Zerbi aveva proposto di eliminare gli ultimi due cantanti nella classifica generale in vista della fase finale del talent condotto da Maria De Filippi. Una super classifica fatta tenendo conto di tutte quelle generate fino ad oggi. Nella sua proposta i primi tre in classifica, invece, sarebbero andati dritti al Serale di Amici 2021. Ma cosa è successo, alla fine? Ecco le anticipazioni di ciò che è accaduto nella puntata. Le polemiche per la richiesta di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 6 marzo 2021) Tre cantanti della scuola hanno, finalmente, ottenuto l’ingresso al Serale del talent condotto da Maria De Filippi. Chi? Ecco le anticipazioni della puntata del 6 marzo. La puntata del 6 marzoLa puntata di sabato 6 marzoha tenuto col fiato sospeso i fan. Nel daytime, infatti, Rudy Zerbi aveva proposto di eliminare gli ultimi due cantanti nella classifica generale in vista della fase finale del talent condotto da Maria De Filippi. Una super classifica fatta tenendo conto di tutte quelle generate fino ad oggi. Nella sua proposta itre in classifica, invece, sarebbero andati dritti al Serale di. Ma cosa è successo, alla fine? Ecco le anticipazioni di ciò che è accaduto nella puntata. Le polemiche per la richiesta di ...

