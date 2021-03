Chi è davvero Amadeus. ?Cosa rivela la sua grafia - (Di sabato 6 marzo 2021) Evi Crotti Sa esprimersi con classe e fascino, dimostrando un certo distacco emotivo che gli conferisce tatto, piacevolezza e credibilità Dalla firma di Amadeus si coglie una prima lettera “A” esageratamente rappresentata, segnale di una paternità ancora molto presente oppure, al contrario, assente. Ciò nonostante, egli possiede una struttura capace di creare spirito di gruppo e di vivere ogni Cosa con entusiasmo, tipico della sua natura estroversa (grafia tonda e lettere iniziali grandi). Giovale nell’incontro con le persone, dimostra un carattere adattivo e capace di mettere a proprio agio l’interlocutore. Inoltre, Amadeus sa tenere le debite distanze tra pubblico e privato, con un comportamento che adotta soprattutto nella vita professionale, dove sa gestire le cose con dovuta maestria, controllando ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 6 marzo 2021) Evi Crotti Sa esprimersi con classe e fascino, dimostrando un certo distacco emotivo che gli conferisce tatto, piacevolezza e credibilità Dalla firma disi coglie una prima lettera “A” esageratamente rappresentata, segnale di una paternità ancora molto presente oppure, al contrario, assente. Ciò nonostante, egli possiede una struttura capace di creare spirito di gruppo e di vivere ognicon entusiasmo, tipico della sua natura estroversa (tonda e lettere iniziali grandi). Giovale nell’incontro con le persone, dimostra un carattere adattivo e capace di mettere a proprio agio l’interlocutore. Inoltre,sa tenere le debite distanze tra pubblico e privato, con un comportamento che adotta soprattutto nella vita professionale, dove sa gestire le cose con dovuta maestria, controllando ...

