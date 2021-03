Buccia di banana: Serena Rossi. I suoi scivoloni di stile in 4 look (Di sabato 6 marzo 2021) Buccia di banana 2021 di Giusi Ferré guarda le foto Serena Rossi Ha un bel volto italiano Serena Rossi, intenso e appassionato come il suo carattere, con quel tocco di allegria che l’ha spinta a dire ridendo ai paparazzi appostati davanti a casa: ma io stavo andando a fare la spesa. E tutti l’hanno accompagnata dal macellaio. Antidiva per istinto – come dimostra anche con gli abiti da sera che sceglie, normali fino alla banalità – questa ragazza travolgente anche per questo ha colpito al cuore gli ... Leggi su iodonna (Di sabato 6 marzo 2021)di2021 di Giusi Ferré guarda le fotoHa un bel volto italiano, intenso e appassionato come il suo carattere, con quel tocco di allegria che l’ha spinta a dire ridendo ai paparazzi appostati davanti a casa: ma io stavo andando a fare la spesa. E tutti l’hanno accompagnata dal macellaio. Antidiva per istinto – come dimostra anche con gli abiti da sera che sceglie, normali fino alla banalità – questa ragazza travolgente anche per questo ha colpito al cuore gli ...

