Blitz antidroga in Valle Telesina, arrivano i complimenti del sindaco Rubano (Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPuglianello (Bn) – "Ancora una volta mi complimento con le Forze dell'Ordine per l'ennesimo Blitz antidroga effettuato in Valle Telesina. Mi preme ringraziare i protagonisti dell'indagine, diretta dal sostituto procuratore Maria Gabriella Di Lauro e gli autori degli arresti, ovvero gli agenti del Commissariato di Telese Terme, guidati in maniera esemplare dal vicequestore Alessandro Salzano. Con il loro operato contribuiscono ogni giorni a portare serenità e sicurezza all'intento del nostro comprensorio. Un territorio va protetto e curato per renderlo ospitale ed attrattivo. L'economia fiorisce solo se i tessuti sociali della Valle Telesina si conservano sani e loro, i tutori della legge, non vengono mai meno nelle operazioni di controllo e sorveglianza ...

