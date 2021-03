Austria in ginocchio per la pandemia ma l'estrema destra protesta Vienna contro le restrizioni (Di sabato 6 marzo 2021) Si sono radunati in centinaia oggi a Vienna per protestare contro le misure restrittive imposte dal governo per contrastare la pandemia. Molti dei manifestanti chiamati a raccolta oggi nella capitale ... Leggi su globalist (Di sabato 6 marzo 2021) Si sono radunati in centinaia oggi aperrele misure restrittive imposte dal governo per contrastare la. Molti dei manifestanti chiamati a raccolta oggi nella capitale ...

Advertising

layer_deep : RT @globalistIT: - globalistIT : - yutomanga : RT @SCUtweet: —Ieri ???????????? in Austria per una visita dal prof. Fink, che ha analizzato il recupero del ginocchio. Le terapie sembrano funzi… - SCUtweet : —Ieri ???????????? in Austria per una visita dal prof. Fink, che ha analizzato il recupero del ginocchio. Le terapie semb… - pccpla : RT @junews24com: Dybala, nuovo blitz in Austria da Fink: le ultime sul rientro - -