WandaVision: l'episodio finale manda in crash Disney+ (Di venerdì 5 marzo 2021) Disney+ è andato in crash per via dell'elevatissimo numero di utenti connessi per vedere il nono e ultimo episodio di WandaVision. La quantità di utenti connessi a Disney+ per vedere il nono e ultimo episodio di WandaVision ha mandato in crash la piattaforma streaming di Disney. Schermate di fan irritati pubblicate sui social media mostrano i loro schermi con un messaggio in cui si legge: "Siamo spiacenti, ma non possiamo riprodurre il video che hai richiesto. Riprova. Se il problema persiste, contatta l'assistenza Disney+ (codice errore 39)". Downdetector, un sito che tiene traccia delle interruzioni nei più importanti siti Web e piattaforme streaming, ha riportato un enorme picco nei report degli utenti ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 5 marzo 2021)è andato inper via dell'elevatissimo numero di utenti connessi per vedere il nono e ultimodi. La quantità di utenti connessi aper vedere il nono e ultimodihato inla piattaforma streaming di Disney. Schermate di fan irritati pubblicate sui social media mostrano i loro schermi con un messaggio in cui si legge: "Siamo spiacenti, ma non possiamo riprodurre il video che hai richiesto. Riprova. Se il problema persiste, contatta l'assistenza(codice errore 39)". Downdetector, un sito che tiene traccia delle interruzioni nei più importanti siti Web e piattaforme streaming, ha riportato un enorme picco nei report degli utenti ...

