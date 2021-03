Tania Cagnotto è diventata mamma per la seconda volta

v33Redazione : Tania Cagnotto mamma per la seconda volta - paolog_79 : RT @alto_adige: Nuova gioia per Tania Cagnotto, è nata Lisa - alto_adige : Nuova gioia per Tania Cagnotto, è nata Lisa - ffeduus : RT @sophsdreams: Ma la Tania Cagnotto ha partorito benvenuta piccola Lisa ????????? - sophsdreams : Ma la Tania Cagnotto ha partorito benvenuta piccola Lisa ????????? -

BOLZANO. Nuovo fiocco rosa in casa Tania Cagnotto. La campionessa bolzanina dei tuffi è infatti diventata mamma per la seconda volta. Nella notte è nata la piccola Lisa. E' stata la stessa Cagnotto ad annunciare il lieto evento con un video. Ultimi giorni di dolce attesa per la campionessa che ha condiviso sui social un divertente video in cui la primogenita bussa al ...