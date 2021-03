Tachipirina e vigile attesa non bastano! Il Tar sconfessa l’Aifa

(Di venerdì 5 marzo 2021) Udite, udite! Una clamorosa sentenza del Tar del Lazio, Agenzia italiana del Farmaco che con una nota del 9 dicembre 2020, stabiliva la linea da adottare per curare il Covid a casa nei primi giorni di malattia. La nota prevedeva unicamente “vigilante” e somministrazione di fans e paracetamolo, più comunemente indicato come. L’istanza cautelare, accolta dal Tribunale Amministrativo Regionale, è stata promossa dai medici del Comitato Cura Domiciliare COvid-19 contro quanto stabilito e indicato dale dal Ministero della Salute. Il ricorso, avanzato da Fabrizio Salvucci, Giuseppe Giorgio Stramezzi, Riccardo Szumsky, Luca Poretti, difesi dagli avvocati Erich Grimaldi e Valentina Piraiano, è stato giudicato fondato in quanto dal tribunale viene riconosciuto ...

Clamorosa sentenza del Tar del Lazio: sconfessata la linea Aifa, che in una nota del 9 dicembre 2020 diceva 'attesa' per curare il Covid a casa. Ora è stata invece accolta l'istanza cautelare promossa dai medici del Comitato Cura Domiciliare Cvoid - 19 nei confronti del ministero della ...Se non rimanete soddisfatti della sua risposta o se la cura è la classicaattesa, vi consiglio vivamente di non perdere tempo e di mettervi in contatto con il gruppo di terapia ...Clamorosa sentenza del Tar del Lazio: sconfessata la linea Aifa, che in una nota del 9 dicembre 2020 diceva "Tachipirina e vigile attesa" ...Ormai hanno superato i centomila iscritti. Sono diventati il faro di molti pazienti sintomatici affetti dal Covid, abbandonati al loro destino. La storia del gruppo Terapia domiciliare Covid19, che ha ...