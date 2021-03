Sinergie pubblico-privato per favorire processi di rigenerazione urbana (Di venerdì 5 marzo 2021) (Brescia, 05/03/2021) - Secondo uno studio del Cresme, la provincia di Brescia è la quinta area demografica ed economica d'Italia (base dati 2019). Il comparto delle costruzioni e il settore immobiliare contribuiscono insieme a definire questo rimarchevole traguardo, favorendo il sistema produttivo locale e l'occupazione, alimentati in questo frangente anche dalle opportunità offerte dal Superbonus 110% e dagli altri incentivi edilizi. Emerge in tale contesto un progetto di cooperazione tra espressioni pubbliche e private che, seguendo le linee europee per uno sviluppo sostenibile, sottolinea l'apporto della filiera delle costruzioni nell'ammodernamento del patrimonio immobiliare italiano e degli spazi urbani, strutturando percorsi di rigenerazione nel rispetto delle buone pratiche che regolamentano il settore. L'iniziativa, che prende il nome di Campus Edilizia ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) (Brescia, 05/03/2021) - Secondo uno studio del Cresme, la provincia di Brescia è la quinta area demografica ed economica d'Italia (base dati 2019). Il comparto delle costruzioni e il settore immobiliare contribuiscono insieme a definire questo rimarchevole traguardo, favorendo il sistema produttivo locale e l'occupazione, alimentati in questo frangente anche dalle opportunità offerte dal Superbonus 110% e dagli altri incentivi edilizi. Emerge in tale contesto un progetto di cooperazione tra espressioni pubbliche e private che, seguendo le linee europee per uno sviluppo sostenibile, sottolinea l'apporto della filiera delle costruzioni nell'ammodernamento del patrimonio immobiliare italiano e degli spazi urbani, strutturando percorsi dinel rispetto delle buone pratiche che regolamentano il settore. L'iniziativa, che prende il nome di Campus Edilizia ...

ADM_assdemxmi : RT @Unicatt: ??LIVE! #3marzo. Live alle 18 “Una ripresa verde per l’Europa: sinergie tra pubblico e privato” con Valentina Superti, Fulvia R… - JetLagEconomist : Ero attivo nella discussione 'Una ripresa verde per l'Europa. Sinergie tra pubblico e privato'. @Unicatt - AMC11076378 : RT @Unicatt: ??LIVE! #3marzo. Live alle 18 “Una ripresa verde per l’Europa: sinergie tra pubblico e privato” con Valentina Superti, Fulvia R… - mayafoxqua_m : RT @Unicatt: ??LIVE! #3marzo. Live alle 18 “Una ripresa verde per l’Europa: sinergie tra pubblico e privato” con Valentina Superti, Fulvia R… - Unicatt : ??LIVE! #3marzo. Live alle 18 “Una ripresa verde per l’Europa: sinergie tra pubblico e privato” con Valentina Supert… -