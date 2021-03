Sanremo | Orietta Berti chiama i Maneskin ' Naziskin' | il web si scatena

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 6 marzo 2021) Roma, 5 mar. (Adnkronos) - La gaffe ha fatto il giro del web in pochi minuti:, nel corso di una diretta social con il magazine Le Rane, dice che tra i big dile piacerebbe duettare con "Ermal Metal e i". Ovviamente, la veterana del festival della canzone italiana intende dire, ma la confusione non sfugge all'occhio di lince del web, che non perde l'occasione d'oro: in poche ore spunta un florilegio di meme, fotomontaggi, video e vignette che ironizzano sulla clamorosa gaffe. E così, eccocomparire sorridente ad un rave di nerboruti tatuati con il braccio alzato, salire su un palco metal e abbracciare il cantante, o fare addominali mostrando pettorali e svastica tatuata sul petto. Per finire, l'artista emiliana sale persino sul palco ad ...