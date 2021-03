Sanremo 2021, la serata delle cover è un disastro per i problemi tecnici: Amadeus costretto a intervenire con Fasma e Nesli, Noemi e Neffa imbarazzanti (Di venerdì 5 marzo 2021) Sanremo 2021 serata della cover, ma anche di ingombranti problemi tecnici. Ancora non si è capito bene cosa sia successo, ma l’esibizione di Noemi e Neffa in Prima di andare via è stata piuttosto imbarazzante. Neffa che tiene una tonalità bassa, quasi afona, completamente fuori tempo e Noemi che gli fa da controcanto come sussurrato, a sua volta sempre a rincorrere in ritardo il ritmo del pezzo. Va bene che come si stona a questo Sanremo, e al Festival della canzone italiana in generale, non c’è limite, ma l’esecuzione dei due è stata un piccolo pastrocchio nemmeno spiegato da Amadeus – probabilmente ai cantanti arrivava in cuffia un suono ritardato – che ha lasciato che tutto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021)della, ma anche di ingombranti. Ancora non si è capito bene cosa sia successo, ma l’esibizione diin Prima di andare via è stata piuttosto imbarazzante.che tiene una tonalità bassa, quasi afona, completamente fuori tempo eche gli fa da controcanto come sussurrato, a sua volta sempre a rincorrere in ritardo il ritmo del pezzo. Va bene che come si stona a questo, e al Festival della canzone italiana in generale, non c’è limite, ma l’esecuzione dei due è stata un piccolo pastrocchio nemmeno spiegato da– probabilmente ai cantanti arrivava in cuffia un suono ritardato – che ha lasciato che tutto ...

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - Raiofficialnews : ??La serata delle cover di #Sanremo2021?? - annac82 : ALTRO CHE FESTIVAL! A SANREMO LA PROTESTA IN PIAZZA DI IMPRESE e LAVORATORI PER RIAPRIRE TUTTO - IlContiAndrea : La mia storia vera #Fulminacci ha “strapazzato” Penso Positivo. L’ho scritto invocando #Jovanotti, e Jovanotti mi… -