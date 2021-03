Questione alberi viale Atlantici, questa mattina il tavolo tecnico: necessarie misure di sicurezza (Di venerdì 5 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – A seguito della nota stilata dal dirigente del Settore Urbanistica, Antonio Iadicicco, con la quale si chiedeva di procedere alla chiusura al traffico veicolare e pedonale di viale Atlantici nelle situazioni di allerta meteo al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, questa mattina si è tenuto un tavolo tecnico appositamente convocato dal sindaco Clemente Mastella. Nel corso dell’incontro si è proceduto all’esame della perizia effettuata dall’esperto nominato dal Comune. Perizia in cui è evidenziato che 24 essenze arboree dislocate lungo il marciapiede del viale non possiedono più i requisiti di sicurezza, e pertanto vanno abbattute, e che conseguentemente implica un’oggettiva responsabilità da ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 5 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – A seguito della nota stilata dal dirigente del Settore Urbanistica, Antonio Iadicicco, con la quale si chiedeva di procedere alla chiusura al traffico veicolare e pedonale dinelle situazioni di allerta meteo al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità,si è tenuto unappositamente convocato dal sindaco Clemente Mastella. Nel corso dell’incontro si è proceduto all’esame della perizia effettuata dall’esperto nominato dal Comune. Perizia in cui è evidenziato che 24 essenze arboree dislocate lungo il marciapiede delnon possiedono più i requisiti di, e pertanto vanno abbattute, e che conseguentemente implica un’oggettiva responsabilità da ...

