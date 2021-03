Pisciotta | l’Asl risponde al sindaco | attivato Primo Soccorso H24

Leggi su anteprima24

(Sa) – Detto-fatto. Ricevuta la sollecitazione delEttore Liguori,Salerno di Vallo Della Lucania – attraverso il responsabile per l'emergenza – ha immediatamente predisposto lo stazionamento di una unità della Croce Rossa Italiana. Da oggi, venerdì 5 marzo, presso i locali messi a disposizione dal Comune in località Campo Sportivo della frazione Caprioli sarà effettuato, 24 ore su 24, il servizio dia beneficio della popolazione die dei comuni limitrofi. In zona la viabilità e gi spostamenti sono resi estremamente difficili dalle interruzioni determinate dai recenti eventi franosi.