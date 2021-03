Papa Francesco: in Iraq diritti per tutte le religioni (Di venerdì 5 marzo 2021) Viaggio storico con gesti concreti legati alla cronaca: Papa Francesco scende dall aereo che lo ha portato a Baghdad e dopo cento metri si toglie la mascherina per non mettersela pi . Dalla crisi del ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 5 marzo 2021) Viaggio storico con gesti concreti legati alla cronaca:scende dall aereo che lo ha portato a Baghdad e dopo cento metri si toglie la mascherina per non mettersela pi . Dalla crisi del ...

vaticannews_it : #PapaInIraq E' iniziato il 33° viaggio apostolico nel Paese del Golfo: Francesco ha lasciato l'aeroporto internazio… - espressonline : La nostra @mannocchia è a Qaraqosh, in #Iraq . Qui domenica papa Francesco arriverà per una visita storica in una c… - marcodimaio : Papa Francesco è in volo verso l'Iraq per un viaggio storico e fondamentale. Il mondo ha bisogno di dialogo e frate… - drusso2235 : RT @RaffaeleDeSa: Papa Francesco: 'Basta terrorismo'. Sono assolutamente d'accordo, inizierei arrestando questi due noti terroristi: https:… - Rojname_com : Baghdad blindata per l'arrivo di Papa Francesco -