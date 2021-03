Palermo, le maglie ufficiali diventano camici per i piccoli pazienti (Di venerdì 5 marzo 2021) Al via il progetto “L’altra faccia della maglia”, proposto dal Rotary Club – Palermo Baia Dei Fenici, in collaborazione con il Palermo FC e l’Azienda Ospedaliera ARNAS Civico. Quella che ieri fu la maglia di Santana o Crivello, oggi è il camice per un piccolo paziente dell’Ospedale dei Bambini. Così decine di maglie gara del Palermo si trasformano in divertenti capi da corsia per i bambini ricoverati con diverse patologie nei reparti dell’ospedale specializzato pediatrico “Di Cristina”. Si tratta del progetto “L’altra faccia della maglia”, proposto dal Rotary Club – Palermo Baia Dei Fenici, in collaborazione con il Palermo FC e l’Azienda Ospedaliera ARNAS Civico – Di Cristina – Benfratelli, che ha appena preso il via nell’ospedale palermitano. Le maglie ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 5 marzo 2021) Al via il progetto “L’altra faccia della maglia”, proposto dal Rotary Club –Baia Dei Fenici, in collaborazione con ilFC e l’Azienda Ospedaliera ARNAS Civico. Quella che ieri fu la maglia di Santana o Crivello, oggi è il camice per un piccolo paziente dell’Ospedale dei Bambini. Così decine digara delsi trasformano in divertenti capi da corsia per i bambini ricoverati con diverse patologie nei reparti dell’ospedale specializzato pediatrico “Di Cristina”. Si tratta del progetto “L’altra faccia della maglia”, proposto dal Rotary Club –Baia Dei Fenici, in collaborazione con ilFC e l’Azienda Ospedaliera ARNAS Civico – Di Cristina – Benfratelli, che ha appena preso il via nell’ospedale palermitano. Le...

