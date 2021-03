National Trophy, Spinelli: 'La Ducati 955 è una bestia sovrumana' (Di venerdì 5 marzo 2021) Prima di provare la moto con cui affronterà il National Trophy 600 , Nicholas Spinelli era comprensibilmente emozionato ' Non vedo l'ora di scendere in pista ' aveva preannunciato ' e di provare la ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di venerdì 5 marzo 2021) Prima di provare la moto con cui affronterà il600 , Nicholasera comprensibilmente emozionato ' Non vedo l'ora di scendere in pista ' aveva preannunciato ' e di provare la ...

motosprint : National Trophy, #Spinelli: “La #Ducati955 è una bestia sovrumana” - Andrea808944501 : RT @gponedotcom: CIV e National Trophy, la regola 'under 25' della discordia: A distanza di un mese dalla sua entrata in vigore, analizziam… - gponedotcom : CIV e National Trophy, la regola 'under 25' della discordia: A distanza di un mese dalla sua entrata in vigore, ana… - DesmoDENGIU : National Trophy: Barni Racing in pista per la prima volta con il tandem Panigale V2 e Panigale V4 R - Dengiu : National Trophy: Barni Racing in pista per la prima volta con il tandem Panigale V2 e Panigale V4 R -