Napoli, l'agente di Mario Rui: "la lite con Gattuso? Non è vero" (Di venerdì 5 marzo 2021) In casa Napoli la situazione non è delle migliori, la squadra di Gennaro Gattuso è reduce dal pareggio scoppiettante contro il Sassuolo. Gli azzurri si sono fatti raggiungere nel finale a causa di un'ingenuità di Manolas che ha procurato un calcio di rigore poi trasformato da Caputo. Secondo alcune voci che sono circolate nelle ultime ore si sarebbe verificato un battibecco tra Gennaro Gattuso e Mario Rui con l'allontanamento del calciatore dell'allenamento. l'agente ha però deciso di smentire le indiscrezioni. l'agente di Mario Rui allo scoperto Foto di Ciro Fusco / AnsaA Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Mario Giuffredi, procuratore sportivo di Mario Rui, l'argomento caldo è stato quello della presunta ...

