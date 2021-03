Migranti e Ong, anche le nuove accuse sono riconducibili a un impianto ideologico preciso (Di venerdì 5 marzo 2021) Si respira un clima pesante, da qualche giorno è ripartita una campagna di criminalizzazione della solidarietà che covava da mesi come brace sotto la cenere nelle carte di alcune procure. Non è certo una novità, negli anni sono state diverse le inchieste che hanno riguardato le Ong, accusate ogni volta delle peggiori nefandezze, ogni volta diverse, ma tutte riconducibili ad un impianto ideologico ben preciso, come più volte testimoniato dalle dichiarazioni alla stampa di procuratori come quello di Catania o di Ragusa. Il risultato è sempre stato identico: nulla di fatto. La mancanza di prove e le tesi fantasiose di pm palesemente ostili alla solidarietà non hanno mai retto nei tribunali che hanno di fatto sempre archiviato le inchieste, senza mai arrivare al processo vero e proprio. E andrà allo stesso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Si respira un clima pesante, da qualche giorno è ripartita una campagna di criminalizzazione della solidarietà che covava da mesi come brace sotto la cenere nelle carte di alcune procure. Non è certo una novità, negli annistate diverse le inchieste che hanno riguardato le Ong, accusate ogni volta delle peggiori nefandezze, ogni volta diverse, ma tuttead unben, come più volte testimoniato dalle dichiarazioni alla stampa di procuratori come quello di Catania o di Ragusa. Il risultato è sempre stato identico: nulla di fatto. La mancanza di prove e le tesi fantasiose di pm palesemente ostili alla solidarietà non hanno mai retto nei tribunali che hanno di fatto sempre archiviato le inchieste, senza mai arrivare al processo vero e proprio. E andrà allo stesso ...

Fontana3Lorenzo : Anche la procura di Trapani, con un'inchiesta iniziata 5 anni fa, inizia a far luce sulle Ong che insieme ai traffi… - LegaSalvini : I PM INCHIODANO LA ONG: “CHIESTI 270MILA EURO PER PRENDERE I MIGRANTI”. - FratellidItalia : Sbarchi migranti e ONG, Procaccini: Le sinistre impediscono il dibattito in aula (video) - cpetacci : RT @Raffael31784437: Buongiorno: che i barconi con i migranti e le navi ONG si danno appuntamento davanti la Libia è stato già detto ? Qu… - anto_galli4 : RT @POPOLOdiTWlTTER: Migranti, i pm di Agrigento: “Le Ong cercavano visibilità pubblica e mediatica per fare soldi”. Si va al processo: qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Ong Caso Gregoretti: a maggio decisione rinvio a giudizio per Salvini Salvini 'Le inchieste siciliane sulle ong? Siamo solo all'inizio...', ha detto Matteo Salvini prima ... ovvero, di fare una pressione politica sull'Europa per la redistribuzione dei migranti 'ex ante' ...

Sea Watch 4 lascia il porto di Palermo dopo 6 mesi di fermo PALERMO - Dopo sei mesi di fermo amministrativo al porto di Palermo la Sea Watch 4, la nave della ong tedesca impegnata nel salvataggio dei migranti nel Mediterraneo, ha lasciato la banchina diretta al porto di Burriana in Spagna. Tra due settimane una delle due imbarcazioni impegnate in ...

Tre inchieste in un giorno. Le Ong: “Torna la criminalizzazione” Avvenire Migranti: Sea Watch 4 lascia porto Palermo dopo 6 mesi fermo Dopo sei mesi di fermo amministrativo al porto di Palermo la Sea Watch 4, la nave della ong tedesca impegnata nel salvataggio dei migranti nel Mediterraneo, ha lasciato la banchina diretta al porto di ...

Migranti, la nave Sea Watch 4 lascia il porto di Palermo dopo sei mesi di fermo Dopo sei mesi di fermo amministrativo al porto di Palermo la Sea Watch 4 , la nave della ong tedesca impegnata nel salvataggio dei migranti nel Mediterraneo, ...

Salvini 'Le inchieste siciliane sulle? Siamo solo all'inizio...', ha detto Matteo Salvini prima ... ovvero, di fare una pressione politica sull'Europa per la redistribuzione dei'ex ante' ...PALERMO - Dopo sei mesi di fermo amministrativo al porto di Palermo la Sea Watch 4, la nave dellatedesca impegnata nel salvataggio deinel Mediterraneo, ha lasciato la banchina diretta al porto di Burriana in Spagna. Tra due settimane una delle due imbarcazioni impegnate in ...Dopo sei mesi di fermo amministrativo al porto di Palermo la Sea Watch 4, la nave della ong tedesca impegnata nel salvataggio dei migranti nel Mediterraneo, ha lasciato la banchina diretta al porto di ...Dopo sei mesi di fermo amministrativo al porto di Palermo la Sea Watch 4 , la nave della ong tedesca impegnata nel salvataggio dei migranti nel Mediterraneo, ...