Meghan attacca la famiglia reale | “Diffonde falsità su di noi”

(Di venerdì 5 marzo 2021) Nelle ultime ore è esplosa una nuova “bomba” all’interno dellabritannica. Questa volta, a lanciarla è stataMarklee Henry (Instagram)Come tutti sanno,Markle è la moglie del principe Henry, duca di Sussex. La coppia si è sposata nel Maggio del 2018, nel castello di Windsor, all’interno della cappella di San Giorgio. Prima di diventare duchessa però, la Markle era già convolata a nozze con un altro uomo, ossia con il produttore cinematografico Trevor Engelson, da cui si è separata nel 2013. Nata negli Stati Uniti, per l’esattezza a Los Angeles, la donna ha svolto la professione di attrice, partecipando alle riprese di alcune pellicole, nonché di serie Tv. Tra i film sul grande schermo a cui ha preso parte ricordiamo “Come ammazzare il capo… e vivere ...

voceditalia : Meghan attacca la corte: “Ci calunnia, non ci zittirá” -

Ultime Notizie dalla rete : Meghan attacca

... breve anticipazione diffusa dalla Cbs di una risposta di Harry incentrata sulla polemica contro i media è stata seguita infatti nelle ultime ore da quella di un paio di battute pronunciate da:......la sorellastra anche per alcune ambivalenti telefonate a papà Thomas: "Un giorno lo vidi sconvolto, allora gli chiesi il perché ". "Mi rispose chesi comportava in maniera strana, ...Due cuccioli di razza corgi per Elisabetta II. Nel Castello di Windsor, dove risiede Elisabetta II, sono arrivati due cuccioli di corgi che le hanno fatto compagnia mentre il principe ...L'autrice di una biografia dei Sussex ha accusato la Famiglia Reale di doppio standardLa co-autrice di una biografia dei Duchi di Sussex ha accusato la Famiglia Reale di "doppio standard", cioè di ass ...