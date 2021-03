Maria Speth, l’epopea di una classe (Di sabato 6 marzo 2021) «Signor Bachmann» del suo film Maria Speth lo conosceva da lungo tempo, «un’amicizia di quarant’anni» dice la regista tedesca. Incontro su zoom come con tutti in questa Berlinale 71 che ci fa apparire gli autori in un frame diverso: non più red carpet o lounge festivaliere ma finestre, pareti, raggi di sole che fanno da sfondo alle conversazioni portandoci in giro per il mondo. Strano, a suo modo anche bello se non fosse per costrizione. Chi è dunque il signor … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 6 marzo 2021) «Signor Bachmann» del suo filmlo conosceva da lungo tempo, «un’amicizia di quarant’anni» dice la regista tedesca. Incontro su zoom come con tutti in questa Berlinale 71 che ci fa apparire gli autori in un frame diverso: non più red carpet o lounge festivaliere ma finestre, pareti, raggi di sole che fanno da sfondo alle conversazioni portandoci in giro per il mondo. Strano, a suo modo anche bello se non fosse per costrizione. Chi è dunque il signor … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

GianPisacane : RT @cinematografoIT: Tra Wiseman e Cantet, passando per Rossellini e De Seta, Maria Speth realizza un documento fluviale su che cosa signif… - cinematografoIT : Tra Wiseman e Cantet, passando per Rossellini e De Seta, Maria Speth realizza un documento fluviale su che cosa sig… - nicole__bianchi : ??? @berlinale 'Mr Bachmann and His Class' di Maria Speth, in Concorso, vince l'Orso d'Argento - Premio della Giuria -