Marc Jacobs, Brian Molko è la nuova icona gender fluid di Heaven (Di venerdì 5 marzo 2021) Uno dei tratti più interessanti della Generazione Z, soprattutto da un punto di vista fashion, è la nostalgia per più epoche mai realmente vissute. Si parte dagli anni ’70 e si arriva ai 2000, con un’attenzione particolare allo streetwear e alle subculture che hanno ispirato continuamente anche la moda più istituzionale. Il cosiddetto effetto Bubble Up, come lo definirebbe il sociologo Paul Blumberg, che oggi rappresenta indubbiamente una delle chiavi di successo delle grandi firme, in riferimento al loro target più fresco. E questo, Marc Jacobs, lo ha ben compreso, lanciando la linea Heaven lo scorso settembre: una speciale collezione legata all’estetica della Gen Z e ai suoi valori non binari e gender fluid, celebrati nuovamente nella campagna pubblicitaria per la Primavera/Estate 2021. Leggi su vanityfair (Di venerdì 5 marzo 2021) Uno dei tratti più interessanti della Generazione Z, soprattutto da un punto di vista fashion, è la nostalgia per più epoche mai realmente vissute. Si parte dagli anni ’70 e si arriva ai 2000, con un’attenzione particolare allo streetwear e alle subculture che hanno ispirato continuamente anche la moda più istituzionale. Il cosiddetto effetto Bubble Up, come lo definirebbe il sociologo Paul Blumberg, che oggi rappresenta indubbiamente una delle chiavi di successo delle grandi firme, in riferimento al loro target più fresco. E questo, Marc Jacobs, lo ha ben compreso, lanciando la linea Heaven lo scorso settembre: una speciale collezione legata all’estetica della Gen Z e ai suoi valori non binari e gender fluid, celebrati nuovamente nella campagna pubblicitaria per la Primavera/Estate 2021.

alissncl : hai due piedi in quattro scarpe tesoro mio sta a te scegliere tra un paio di Marc Jacobs e un Christian Louboutin - mustntrunaw4y : MARC JACOBS CHE COMMENTA LA FOTO DI LAURO MI SENTO M A L E E E E E - misenough1 : Brian Molko per Marc Jacobs mi è diventato Paola Marella io non so come prenderla - brigittebordot : @theres52ways Crepo, credo 'Orietta'. Lei è la nostra marc jacobs by marc jacobs - SaraSer62735405 : Trovo sempre la bellezza nelle cose strane e imperfette... Sono molto più interessanti. Marc Jacobs -