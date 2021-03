ItalyMFA : Incontro del Min. @luigidimaio con l’Inviato Speciale dell'UNSG per la #Libia, @UNJanKubis. ??Leggi qui il comuni… - TV7Benevento : Libia: Di Maio, 'importante Camera rappresentanti voti l'8 fiducia a governo'... - TV7Benevento : Libia: Di Maio, 'entrata in fase cruciale percorso verso stabilità'... - Unpodiqya : @doluccia16 Toninelli aspetta ancora il tunnel di maio che spostino la Libia al posto del libano - soteros1 : RT @TerlizziGerardo: Dopo la mafia nigeriana, siamo invasi da fondamentalisti ed estremisti dell'Isis dalla Libia, il tutto senza controll… -

Ultime Notizie dalla rete : Libia Maio

SardiniaPost

Roma, 05 mar 14:55 - importante che la Camera dei rappresentanti libica si riunisca l'8 marzo per la fiducia al governo di transizione: questo appuntamento...Parigi, 04 mar 18:52 - Nel corso dell'incontro previsto per domani, 5 marzo, a Roma tra il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi...Roma, 5 mar. (LaPresse) - "E' stato un fruttuoso incontro quello di oggi, durante il quale abbiamo confermato la consolidata sintonia tra Francia e Italia. Un ...Roma, 5 mar. (Adnkronos) - E' "molto importante che la Camera dei rappresentati si riunisca come previsto il prossimo 8 marzo per votare la fiducia al governo di unità nazionale" libico. Lo ha detto i ...