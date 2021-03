L’amore non ha età: a 93 anni si innamora di una sua coetanea e decide di lasciare la moglie (Di venerdì 5 marzo 2021) E’ proprio vero il detto: “L’amore non ha età“. Ad Arezzo, un uomo di 93 anni lascia la moglie. Fin qui nulla di strano, se non il fatto che vista l’età, il gesto potrebbe apparire insolito. Ebbene il motivo lascia davvero di stucco, visto che ciò che ha spinto l’anziano a chiedere la separazione dalla L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 5 marzo 2021) E’ proprio vero il detto: “non ha età“. Ad Arezzo, un uomo di 93lascia la. Fin qui nulla di strano, se non il fatto che vista l’età, il gesto potrebbe apparire insolito. Ebbene il motivo lascia davvero di stucco, visto che ciò che ha spinto l’anziano a chiedere la separazione dalla L'articolo NewNotizie.it.

SanremoRai : “Cosa non darei per stringerti a me Cosa non darei perché questo amore Diventi per te più forte che mai” ??… - Librimondadori : 'E non voglio esser solo. Ho un'infinita fame d'amore, dell'amore di corpi senza anima. Perché l'anima è in te, se… - juventusfc : L'amore dei tifosi per la Juve non si ferma. Una stagione da record per gli #OfficialFanClub!????… - norvthernlights : RT @peularis: 'Tu sei arrivato per la prima volta da me e ho pensato 'Oh, finalmente per una volta non sono solo io che sono lì per lui ma… - xsweetari : @BlueinGreen_x Non ce lo meritavamo porca mignotta Io sapevo che quel panel ed i dubbi di Mikasa significavano qua… -

Ultime Notizie dalla rete : L’amore non Il buongiorno Genoa News 1893