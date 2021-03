Gregoretti | a maggio decisione su processo a Salvini Intanto Sea Watch 4 lascia Palermo

(Di venerdì 5 marzo 2021) Catania, 5 mar – Asi saprà se l‘ex ministro Matteodovrà andare o meno acon l’accusa di sequestro di persona per il ritardo dello sbarco dalla navedi 131 persone nel luglio del 2019., lasulQuesto quanto deciso stamane nell’aula bunker del carcere di Bicocca, al termine dell’udienza preliminare iniziata con la deposizione dell’ambasciatore Maurizio Massari in qualità di rappresentante permanente dell’Italia all’Unione Europea. Il Gup Nunzio Sarpietro si pronuncerà, dunque, in primavera sul rinvio a giudizio diche il prossimo 19 marzo invece sarà aper l’altro procedimento, quello riguardante l’Open Arms. Sea4, tolto il fermo ...

Ci rivedremo il 10 aprile e poi si chiude il 14. Ma non faccio pronostici, continuo a ritenere di aver fatto il mio dovere e di avere salvato vite'. Lo ha detto Matteo Salvini lasciando l'aula ......gup di Catania Nunzio Sarpietro deciderà il prossimo 14se rinviare a giudizio o dichiarare il non luogo a procedere per Matteo Salvini accusato di sequestro di persona per la nave. ...Non sarà sentito, come testimone, nel procedimento Gregoretti a Catania, l'ex presidente dell'Anm e componente del Csm Luca Palamara. Lo ha deciso il Gup Nunzio Sarpietro che ha rigettato la richiesta ...Catania, 5 mar. (Adnkronos) - Il gup di Catania Nunzio Sarpietro deciderà il prossimo 14 maggio se rinviare a giudizio o dichiarare il non luogo a procedere per Matteo Salvini accusato di sequestro di ...