Frey | «Fuga scudetto dell’Inter? Sei punti non sono tanti»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 5 marzo 2021) Sebastianha parlato ai microfoni di Sky Sport della prima mini: le parole dell’ex portiere Sebastianha parlato ai microfoni di Sky Sport della prima mini. Le parole dell’ex portiere. «Seiposesseremapochi, perché basta un passo falso. È ancora tutto da giocare, oggi è in lotta per lo. Il lavoro di Conte è importante, la sua impronta c’è ma non è finita: cialtre due o tre squadre che non molleranno e cercheranno di mettere l’Inter in difficoltà. Rispetto all’anno scorso la differenzai passi falsi: bisogna vedere se Conte è riuscito ...