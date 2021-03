Draghi sovranista? No | siamo in un’altra stagione politica La bussola di Ocone

Leggi su formiche

(Di venerdì 5 marzo 2021) La lettura più semplice, e anche la più fuorviante, del blocco dell’esportazine dei vaccini Astrazeneca dall’Italia verso l’Australia, è quella che forse si sentirà di più in queste ore. E in effetti, il sovranismo, quella sorta di araba fenice che ha inquietato i sogni dei commentatori politici italiani fino a qualche mese fa, sembrerà ai più uscito dalla porta per essere poi rientrato dalla finestra. È successo cioè che proprio il governo più europeista che si potesse immaginare, guidato nientemeno che dall’ex presidente della Banca Centrale di Francoforte, abbia detto “prima noi” e poi gli “altri”. Detto e fatto. Che si tratti di un’interpretazione fuorviante lo dimostra subito un elemento: anche se l’iniziativa parte dall’Italia, per opera del nostro presidente del Consiglio, e si esplicita nel blocco di una partita in partenza dal nostro Paese, essa si configura a tutti gli ...