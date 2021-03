Da Amici Specials il toccante racconto di Aka7even: il coma e l’abbandono di tutti gli amici (Di venerdì 5 marzo 2021) Come vi abbiamo già raccontato nel nostro primo articolo dedicato ad amici Specials che è arrivato su Amazon Prime Video da poche ore, i ragazzi di amici 20 sono stati chiamare a raccontare in un diario un episodio della loro vita o qualcosa che volessero poi condividere con gli altri. In questo nuovo format, i ragazzi si sono ritrovati al centro dello studio con Maria de Filippi che ascoltava le loro parole. Tra i primi a raccontare qualcosa di molto forte, c’è stato Aka7even. Luca aveva già parlato in passato della sua vita, di quel coma che aveva cambiato per sempre il suo destino. Ma nelle pagine del diario cerca di raccontare quello che non ha mai detto, anche per provare a spiegare il perchè di alcuni suoi atteggiamenti. Parole, quelle di Luca, che colpiscono ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 5 marzo 2021) Come vi abbiamo già raccontato nel nostro primo articolo dedicato adche è arrivato su Amazon Prime Video da poche ore, i ragazzi di20 sono stati chiamare a raccontare in un diario un episodio della loro vita o qualcosa che volessero poi condividere con gli altri. In questo nuovo format, i ragazzi si sono ritrovati al centro dello studio con Maria de Filippi che ascoltava le loro parole. Tra i primi a raccontare qualcosa di molto forte, c’è stato. Luca aveva già parlato in passato della sua vita, di quelche aveva cambiato per sempre il suo destino. Ma nelle pagine del diario cerca di raccontare quello che non ha mai detto, anche per provare a spiegare il perchè di alcuni suoi atteggiamenti. Parole, quelle di Luca, che colpiscono ...

