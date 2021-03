(Di venerdì 5 marzo 2021) SANREMO - 'Ciao ragazzi, parto dalla fine dicendo che mirotto. Lo dico perche e da un anno che leggo qualsiasi cosa su di me che nulla c'entra con la musica e non ho mai replicato. Capisco la liberta di parola, e un diritto sacro e la rispetto, ma quando i giornalisti musicali usano come scusa ...

zazoomblog : Sanremo 2021: Bugo non ci sta più e sbotta sui social: ecco cos’ha detto - #Sanremo #2021: #sbotta #social: - CheDonnait : Bugo sbotta sui social. Ecco cos’è successo. #sanremo2021 - Lopinionista : Bugo sbotta: “Finitela di chiedere dove sono, sto qui” - yeslifemagazine : Bugo sbotta con i giornalisti: “Non ne posso più, mi sono rotto”. #sanremo2021 #sanremo #bugo - rox_pl : Orietta e i Naziskin, Bugo che sbotta, il ritorno di Boss Doms io non ci sto dietrooooo #Sanremo2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Bugo sbotta

e qui, io sono qui, non sono mai andato via. Mi sono solo allontanato dalla pazzia e dall'opportunismo. Forse questo non fa notizia, ne click, ma questo sono io. Non sono il piu intonato di ...Alla fine,ha perso la pazienza. Il cantante, in gara a Sanremo 2021,con un post sui suoi canali social. Dopo lo scontro con Morgan, nel Festival di un anno fa, l'artista è stato al ...Sanremo 2021. Prende avvio la quarta puntata della kermesse musicale. Bugo non ci sta più e sbotta sui social: ecco cos'è successo.SANREMO - "Ciao ragazzi, parto dalla fine dicendo che mi sono rotto. Lo dico perché è da un anno che leggo qualsiasi cosa su di me che nulla c’entra con ...