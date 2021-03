Sanremo 2021, Amadeus interrompe l’esibizione di Fasma in diretta: “Fermatevi, basta. C’è stato un cortocircuito” (Di giovedì 4 marzo 2021) E’ iniziata la terza serata del Festival di Sanremo 2021. Durante l’esibizione di Fasma, che duetta con Nesli su “La Fine”, è intervenuto il conduttore. C’è stato un problema tecnico con un microfono, precisamente quello di Fasma. Amadeus si è visto dunque costretto a interrompere l’esibizione e a lanciare la pubblicità. Dopo la pubblicità Amadeus … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 4 marzo 2021) E’ iniziata la terza serata del Festival di. Durantedi, che duetta con Nesli su “La Fine”, è intervenuto il conduttore. C’èun problema tecnico con un microfono, precisamente quello disi è visto dunque costretto aree a lanciare la pubblicità. Dopo la pubblicità… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - Raiofficialnews : L’ordine di uscita dei Campioni della seconda serata di #Sanremo2021 ?? - Barbara73714407 : @Sanremo_2021 @BugattiCristian @pinguinitattici @SanremoRai Grazie ????????state salvando Bugo ?????? - bubblyhopie : salviamo battisti da bugo campagna 2021 per il sociale #sanremo2021 #sanremo #sanremo21 -