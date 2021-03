Sanremo 2021 | Amadeus | «Gli ascolti in calo? La gente è arrabbiata | mi aspettavo di meno»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 4 marzo 2021) «La gente è arrabbiata, è una situazione non paragonabile a nessun’altra che si riflette sul dato d’ascolto. È proprio per questo che lo trovo clamoroso: se 10 milioni di spettatori guardano Sanremo, per me è servizio pubblico». A dirlo è Amadeus che, nel corso della quarta conferenza stampa del Festival di Sanremo 2021, quella che precede la messa in onda della terza serata dedicata ai duetti e alle cover, si trova a rispondere a decine di domande che lo interrogano sull’evidente flessione degli ascolti subita dalla manifestazione rispetto a un anno fa. «Continuo a pensare che il Festival non sia un programma televisivo, ma un evento: se avessimo avuto in platea 400 medici sarebbe stato un gesto bellissimo nei confronti della categoria, ma se questo serve a non creare problemi, a fare felici le persone che chiedevano la chiusura del teatro, va bene» insiste Amadeus a commento delle famose poltrone vuote che sono state riempite di palloncini colorati nella serata di mercoledì 3 marzo. https://twitter.com/Raiofficialnews/status/1367442736723480576