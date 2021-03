Oggi 22 865 casi | 339 morti Exploit in Piemonte Tasso positività sale al 6 | 7% +232 in rianimazione

repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 4 marzo: 22.865 nuovi casi e 339 morti: Ieri, con 358.884 tamponi effettuati e u… - Corriere : Continuano a salire contagi e vittime: 22.865 nuovi casi, i morti sono 339. Il tasso schizza al 6,7% - rtl1025 : ?? Sono 22.865 i test positivi al #coronavirus nelle ultime 24 ore in #Italia. Ieri i #positivi erano stati 20.884.… - GGennarp : Coronavirus, il bollettino di oggi 4 marzo: 22.865 nuovi casi e 339 morti - capricorne_o : Coronavirus in Italia, bollettino 4/3: 22.865 nuovi casi e 339 morti @corriere Sono due o tre giorni che nel R.Uni… -

Sono per la precisione 22.i test positivi giornalieri, secondo i dati del ministero della ... Il tasso di positività è del 6,7%, ieri era stato del 5,8%, quindiaumenta dello 0,9%. Sono 2.475 i ...Roma " Lievitano ancora da 20.884 a 22.i contagi in Italia , con un tasso di positività al 6,73 per cento, in crescita dello 0,9%. ... età media 44 anni, i nuovi casi di Coronavirusin Toscana ...In Campania non si ferma la crescita della curva dei contagi. Il tasso è dell’11.58% contro il 9,93% di ieri. Secondo quanto comunica l’Unità di crisi regionale i positivi del giorno sono 2.780, di cu ...(ANSA) – ROMA, 04 MAR – Salgono ancora i positivi al coronavirus in Italia, che sfiorano i 23 mila in 24 ore a fronte di una diminuzione dei tamponi. Continuano a salire gli ingressi in terapia intens ...