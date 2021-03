Napoli, il destino di un calciatore di Gattuso può cambiare (Di giovedì 4 marzo 2021) Il futuro di Ghoulam può cambiare: secondo Pedullà, il terzino del Napoli potrebbe convincere i partenopei a rinnovargli la fiducia Faouzi Ghoulam è tornato su buoni livelli e per questo motivo il Napoli potrebbe pensare a rinnovargli il contratto in scadenza nel 2022. Il terzino sinistro ha attraversato un periodo difficile ma adesso i partenopei Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 4 marzo 2021) Il futuro di Ghoulam può: secondo Pedullà, il terzino delpotrebbe convincere i partenopei a rinnovargli la fiducia Faouzi Ghoulam è tornato su buoni livelli e per questo motivo ilpotrebbe pensare a rinnovargli il contratto in scadenza nel 2022. Il terzino sinistro ha attraversato un periodo difficile ma adesso i partenopei Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

