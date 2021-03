**M5S: Rousseau,'volare alto, no poltrone e bandiere, non è tempo sogni moderati'** (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Non è più tempo di accontentarsi. Non è più tempo di limitare l'immaginazione. Non è più tempo di tenere i sogni a terra. Non è più tempo di avere sogni moderati. E' tempo di confronto, di idee ribelli, di sogni che non siano bollati di utopia da chi non ha capacità, voglia o coraggio di realizzarli". Così sul blog delle Stelle, in un post firmato dall'Associazione Rousseau. "Un movimento di persone che vuole volare alto deve affrontare le sue contraddizioni, i suoi diversi punti di vista e le sue innovazioni in modo aperto affinché ogni idea abbia la solidità del dibattito, ogni azione abbia la forza delle persone che vogliono che accada e ogni cambiamento ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Non è piùdi accontentarsi. Non è piùdi limitare l'immaginazione. Non è piùdi tenere ia terra. Non è piùdi avere. E'di confronto, di idee ribelli, diche non siano bollati di utopia da chi non ha capacità, voglia o coraggio di realizzarli". Così sul blog delle Stelle, in un post firmato dall'Associazione. "Un movimento di persone che vuoledeve affrontare le sue contraddizioni, i suoi diversi punti di vista e le sue innovazioni in modo aperto affinché ogni idea abbia la solidità del dibattito, ogni azione abbia la forza delle persone che vogliono che accada e ogni cambiamento ...

