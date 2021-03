Libia, un altro premier senza fiducia e molti guai (Di giovedì 4 marzo 2021) In Libia emergono difficoltà ogni giorno, con la nuova autorità esecutiva che è riuscita trovare una quadra sulla composizione della squadra di governo secondo le ultimissime notizie, e il premier designato Abdul Hamid al Dabaiba (che ha ricevuto l’incarico di guidare il paese fino alle elezioni del 24 dicembre) finito al centro di uno scandalo quando l’AFP ha anticipato i contenuti di un report dell’Onu potenzialmente esplosivo che accusa di brogli l’elezione da cui è uscito vincitore nel Foro di dialogo libico (organizzato dalle Nazioni Unite per spingere la stabilizzazione del paese). Il presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk (il Parlamento monocamerale libico eletto nel 2014 noto con l’acronimo inglese HoR), Aguila Saleh, ha usato la questione per pressare Dabaiba – contro cui la sua formazione è uscita sconfitta nel voto del Foro ... Leggi su formiche (Di giovedì 4 marzo 2021) Inemergono difficoltà ogni giorno, con la nuova autorità esecutiva che è riuscita trovare una quadra sulla composizione della squadra di governo secondo le ultimissime notizie, e ildesignato Abdul Hamid al Dabaiba (che ha ricevuto l’incarico di guidare il paese fino alle elezioni del 24 dicembre) finito al centro di uno scandalo quando l’AFP ha anticipato i contenuti di un report dell’Onu potenzialmente esplosivo che accusa di brogli l’elezione da cui è uscito vincitore nel Foro di dialogo libico (organizzato dalle Nazioni Unite per spingere la stabilizzazione del paese). Il presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk (il Parlamento monocamerale libico eletto nel 2014 noto con l’acronimo inglese HoR), Aguila Saleh, ha usato la questione per pressare Dabaiba – contro cui la sua formazione è uscita sconfitta nel voto del Foro ...

GiacoPastorio : @GenCar5 Me ne ricordo un altro che era 'in esilio' in Libia - Federico_Tonin : @fawkes9_guy @borghi_claudio Qui si parla di bloccare porti e coste di un altro Stato, come se l'Italia blocca i po… - marcoranieri72 : RT @agambella: #Libia Il porto di Misurata ceduto alla marina della Turchia per 99 anni (!). Accordo per coordinamento Libia (GNA), Qatar,… - corrado_soldato : Quindi, caro @borghi_claudio, in base a questa risoluzione mandare navi della Marina Militare a bloccare i porti de… - BallettiRoberto : @MarcoRizzoPC A me sembra che un altro problema fra Libia e Francia era il signoraggio della Francia nei confronti… -

Ultime Notizie dalla rete : Libia altro Niente più interventi come quello in Libia. La dottrina Blinken Oggi, invece, "più che in qualsiasi altro momento della mia carriera le distinzioni tra politica ...guidata da Barack Obama e da sostenitore di decisioni come l'intervento Nato in Libia o il sostegno ...

Migrazioni, media e pandemia ... spiega Jakob Moritz Eberl, un altro ricercatore del progetto REMINDER. 'Tra le altre cose, questo ... con interviste a migranti in Bosnia Erzegovina, Turchia, Italia e Libia. Smartphone e social ...

Uno Sparviero sparito nel deserto: il mistero degli italiani in Libia ilGiornale.it Libia: Mediterraneo, Nato, Ue e rapporti con l’Italia, parla l’ambasciatore turco Esenli (9) Altro tema importante sul tavolo, la Nato. Rispondendo a una domanda sul ruolo strategico che Ankara svolge attualmente nel quadro ...

Migranti, sospetti sulle missioni delle Ong: "Concordate coi trafficanti" In uno dei moli del porto di Trapani è ancorata la nave Iuventa. Si tratta di un piccolo mezzo, presente all'interno dello scalo della città siciliana dall'agosto del 2017. L'imbarcazione si trova lì ...

Oggi, invece, "più che in qualsiasimomento della mia carriera le distinzioni tra politica ...guidata da Barack Obama e da sostenitore di decisioni come l'intervento Nato ino il sostegno ...... spiega Jakob Moritz Eberl, unricercatore del progetto REMINDER. 'Tra le altre cose, questo ... con interviste a migranti in Bosnia Erzegovina, Turchia, Italia e. Smartphone e social ...Altro tema importante sul tavolo, la Nato. Rispondendo a una domanda sul ruolo strategico che Ankara svolge attualmente nel quadro ...In uno dei moli del porto di Trapani è ancorata la nave Iuventa. Si tratta di un piccolo mezzo, presente all'interno dello scalo della città siciliana dall'agosto del 2017. L'imbarcazione si trova lì ...