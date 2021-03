L’Atalanta a valanga fa cinquina | prova di forza con vista sull’Inter

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 4 marzo 2021) Travolgente. D’accordo, direte voi,ha battuto il Crotone che è sempre più solitario in fondo alla classifica e, dopo Bergamo, ha perso 19 volte su 25. Però la Juve si era affidata al solito Ronaldo per piegare i calabresi, il Milan a Ibra. Quella delè una vittoria più corale: segnano i difensori goleador, cioè Gosens che è sempre più sbalorditivo per il suo rendimento, Palomino che firma la prima rete personale di questo campionato e le stelle dell’attacco, un Ilicic assistman e goleador ai livelli dell’esibizione dello show di San Siro col Milan, Muriel che fa assist e gol e il piedino fatato di Miranchuk. Il sinistro, naturalmente, perché il destro serve al fantasista russo solo per scendere dal letto quando si sveglia. Unico neo della serata la distrazione di Romero, che non si intende con Freuler e lascia via libera a Simy ...