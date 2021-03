La Starship SN10 di SpaceX entra nella storia: l'atterraggio verticale è riuscito (Di giovedì 4 marzo 2021) Dopo una falsa partenza a causa di pressione anomala a uno dei motori Raptor, nella serata italiana di ieri la Starship SN10 è decollata per il terzo tentativo di hop e successivo atterraggio verticale automatico. Missione compiuta, non senza un imprevisto finale... Leggi su dday (Di giovedì 4 marzo 2021) Dopo una falsa partenza a causa di pressione anomala a uno dei motori Raptor,serata italiana di ieri laè decollata per il terzo tentativo di hop e successivoautomatico. Missione compiuta, non senza un imprevisto finale...

RaiNews : È esploso a terra, dopo un apparente atterraggio di successo il prototipo del razzo Starship #SN10 di @SpaceX che… - Link4Universe : Per quanto terribile sia l'esplosione di #Starship #SN10 non dovrebbe distogliere l'attenzione dal SUCCESSO che è s… - Link4Universe : Ci siete? stiamo per vedere un nuovo tentativo di lancio della #Starship #SN10! io sono ancora in live su twitch do… - AstronautiCAST : Il riepilogo del salto di #Starship #SN10 con le fasi principali. - dalvin_update : RT @HDblog: Starship SN10 ce la fa! Atterraggio e test ad alta quota riuscito -