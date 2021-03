Juventus, due nomi per risolvere i problemi a centrocampo (Di giovedì 4 marzo 2021) Calciomercato Juventus: Locatelli e un altro profilo per aggiustare il centrocampo. I bianconeri cercano un regista Tuttosport questa mattina si sofferma sulle mosse di calciomercato che la Juventus ha in serbo per la prossima estate. Due nomi nel mirino per risolvere i problemi a centrocampo: Manuel Locatelli (Sassuolo) e Jorginho (Chelsea), entrambi giù cercati in passato. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JuventusNEWS24 La necessità in casa bianconera è quella di regalare a Pirlo un regista, un ruolo tuttora scoperto nel parco dei centrocampisti bianconeri. Bentancur in quella posizione ha deluso e Arthur non ha potuto farla sua a causa dell’infortunio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Calciomercato: Locatelli e un altro profilo per aggiustare il. I bianconeri cercano un regista Tuttosport questa mattina si sofferma sulle mosse di calciomercato che laha in serbo per la prossima estate. Duenel mirino per: Manuel Locatelli (Sassuolo) e Jorginho (Chelsea), entrambi giù cercati in passato. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SUNEWS24 La necessità in casa bianconera è quella di regalare a Pirlo un regista, un ruolo tuttora scoperto nel parco dei centrocampisti bianconeri. Bentancur in quella posizione ha deluso e Arthur non ha potuto farla sua a causa dell’infortunio. Leggi su Calcionews24.com

