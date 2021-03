Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi deluso da Guenda Goria che replica (Di giovedì 4 marzo 2021) La figlia di Maria Teresa Ruta si difende: "Bisognerebbe far vedere a Tommaso anche le cose belle che abbiamo detto, che sono una marea" Leggi su comingsoon (Di giovedì 4 marzo 2021) La figlia di Maria Teresa Ruta si difende: "Bisognerebbe far vedere aanche le cose belle che abbiamo detto, che sono una marea"

thetrueshade : Stasera si tifa per Ermal, compagno di SCENA UNITA e nazionale cantanti. Per Bugo, fratello gobbo. E ultimo ma non… - QuiMediaset_it : Chiusura record per la quinta edizione di #GFVIP leader della serata con il 25.4% di share e 4.300.000 spettatori.… - trash_italiano : HO BISOGNO DI UN GRANDE FRATELLO JUNIOR. #GFVIP - deborahcarati : RT @michvael: ‘è il grande fratello di tommaso zorzi’ #tzvip - cazzonesobro : RT @cazzonesobro: basta parlare di grande fratello è iniziato sanremo quel che è stato è stato NUN SCASSAT O CAZZ -