Formazioni ufficiali Parma Inter | le scelte degli allenatori

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 4 marzo 2021) Ledimatch valido per la 25ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 25ª giornata di Serie A 2020/2021.(4-3-3): Sepe; Osorio, Bani, Valenti, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka; Karamoh, Man. All. D’Aversa.(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Sanchez, Lukaku. All. Conte. Leggi su Calcionews24.com