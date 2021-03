Elon Musk vuole costruire una sua città in Texas (Di giovedì 4 marzo 2021) (Foto: Loren Elliott/Getty Images)Con un messaggio su Twitter Elon Musk ha annunciato la creazione di una città privata. Dopo aver spostato le sue compagnie dalla California al Texas, il proprietario di Tesla vuole mettere radici nello stato del sud degli Stati Uniti fondando Starbase, una nuova città che ingloberà il villaggio di Boca Chica, dove ha sede la base spaziale della compagnia SpaceX, sempre di Musk. Non si tratta solo un messaggio su Twitter, ma di un progetto concreto, confermato dal comunicato ufficiale della contea texana di Cameron, dove è situata Boca Chica. Gli amministratori locali hanno annunciato di essere stati contattati da SpaceX per avviare il cambiamento del nome del borgo e allargare la cittadina. Musk starebbe progettando di ... Leggi su wired (Di giovedì 4 marzo 2021) (Foto: Loren Elliott/Getty Images)Con un messaggio su Twitterha annunciato la creazione di unaprivata. Dopo aver spostato le sue compagnie dalla California al, il proprietario di Teslamettere radici nello stato del sud degli Stati Uniti fondando Starbase, una nuovache ingloberà il villaggio di Boca Chica, dove ha sede la base spaziale della compagnia SpaceX, sempre di. Non si tratta solo un messaggio su Twitter, ma di un progetto concreto, confermato dal comunicato ufficiale della contea texana di Cameron, dove è situata Boca Chica. Gli amministratori locali hanno annunciato di essere stati contattati da SpaceX per avviare il cambiamento del nome del borgo e allargare la cittadina.starebbe progettando di ...

