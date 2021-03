Distribuzione dei vaccini, Crisanti attacca Figliuolo: «Rispetto agli ingegneri di Amazon è un apprendista» (Di giovedì 4 marzo 2021) Andrea Crisanti attacca frontalmente il nuovo commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, il generale Paolo Figliuolo. «Due mesi fa avevo detto che il governo», per la Distribuzione dei vaccini contro il Coronavirus, «doveva consultare quelli di Amazon. Non lo avevo detto a caso, Amazon è un gigante nella logistica. Con tutto il Rispetto, il nostro generale in confronto agli ingegneri di Amazon è un apprendista», ha detto lo scienziato intervenendo alla rubrica settimanale della fondazione Luigi Einaudi. Poi ha aggiunto: «Amazon è in grado di movimentare miliardi di pacchi al giorno e distribuirli capillarmente su tutto il territorio. Il fatto che ... Leggi su open.online (Di giovedì 4 marzo 2021) Andreafrontalmente il nuovo commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, il generale Paolo. «Due mesi fa avevo detto che il governo», per ladeicontro il Coronavirus, «doveva consultare quelli di. Non lo avevo detto a caso,è un gigante nella logistica. Con tutto il, il nostro generale in confrontodiè un», ha detto lo scienziato intervenendo alla rubrica settimanale della fondazione Luigi Einaudi. Poi ha aggiunto: «è in grado di movimentare miliardi di pacchi al giorno e distribuirli capillarmente su tutto il territorio. Il fatto che ...

