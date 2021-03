Dimissioni Zingaretti | dopo l’annuncio ora i vertici del Pd chiedono che resti

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 4 marzo 2021) Ora che ha annunciato lesul suo profilo Facebook, tutti idel Partito democratico glidi cambiare idea. Di inchiodare e cambiare strada. Questa decisioni presa dal segretario dei dem è arrivata come un fulmine a ciel sereno e ha lasciato tutti un po’ perplessi. C’è chi dice che addirittura i suoi fedelissimi lo abbiano appreso dai social, e che con loro non ne aveva fatto parola. Quindi così, di punto in bianco, l’esplosione. C’è da dire una cosa: che non si è dimesso, diciamo che ha piuttosto annunciato le sue, promettendo di scrivere in serata al presidente del partito Valentina Cuppi, comunicando ufficialmente la sua decisione. Ma ancora non l’ha fatto. E chissà se c’entrano qualcosa le richieste dei big del partito di rimanere lì dove è. Foto IPP/Andrea BrintazzoliBologna ...