Daydreamer, anticipazioni turche: un drammatico colpo di scena (Di giovedì 4 marzo 2021) Daydreamer riserverà al suo fedele pubblico ancora molti colpi di scena che ovviamente riguarderanno l'amore tra Can e Sanem che sembrerà non avere mai pace. Le anticipazioni turche, infatti, rivelano che ad un certo punto, dopo essersi incontrati di nuovo dopo un anno dalla fine della loro relazione, i due ex fidanzati finiranno per riavvicinarsi e decideranno di partire insieme per le Isole Galapagos, ma saranno coinvolti in un incidente stradale con un camion e in quell'occasione Can perderà la memoria. Il fotografo, quindi, non conserverà più alcuna traccia nella sua mente di Sanem e addirittura penserà di essere ancora legato a Polen. Per la Aydin sarà una vera tragedia, ma non si arrenderà e proverà in tutti i modi ad aiutare l'uomo che ama a riacquistare la memoria e innanzitutto riacquisterà il vecchio ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 4 marzo 2021)riserverà al suo fedele pubblico ancora molti colpi diche ovviamente riguarderanno l'amore tra Can e Sanem che sembrerà non avere mai pace. Le, infatti, rivelano che ad un certo punto, dopo essersi incontrati di nuovo dopo un anno dalla fine della loro relazione, i due ex fidanzati finiranno per riavvicinarsi e decideranno di partire insieme per le Isole Galapagos, ma saranno coinvolti in un incidente stradale con un camion e in quell'occasione Can perderà la memoria. Il fotografo, quindi, non conserverà più alcuna traccia nella sua mente di Sanem e addirittura penserà di essere ancora legato a Polen. Per la Aydin sarà una vera tragedia, ma non si arrenderà e proverà in tutti i modi ad aiutare l'uomo che ama a riacquistare la memoria e innanzitutto riacquisterà il vecchio ...

redazionetvsoap : #daydreamer #anticipazioni La #trama di #domani, #5marzo - zazoomblog : Daydreamer Anticipazioni 5 marzo 2021: Emre commesso per un giorno - #Daydreamer #Anticipazioni #marzo - POPCORNTVit : 'Daydreamer - Le Ali del Sogno', anticipazioni 5 marzo: il capanno a fuoco, Can in pericolo di vita - infoitcultura : Daydreamer anticipazioni 4 marzo: Can e Sanem passano la notte insieme - infoitcultura : DayDreamer anticipazioni, trame 4 e 5 marzo: Sanem non si fida di Can -