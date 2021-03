Dayane Mello | Filippo Nardi rovina tutto | “Non si regola” Fan avvelenati

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 4 marzo 2021) Finito il GF Vip, ancheè tornata su Instagram. E ha trovato una bella sorpresa perché in quasi sei mesi, quindi per tutta la durata del reality, la sua popolarità è cresciuta così tanto vorticosamente da far registrare un vero record nella crescita del numero di follower, che è davvero impressionante. In poco tempo, infatti,ha raggiunto 1 milione di fan su Instagram partendo da poco più di 90mila. Quindi grazie al GF Vip la modella brasiliana ha conquistato più di 900mila follower. Un risultato che mai nessun concorrente di un reality in Italia aveva ottenuto, come sottolineato dalle varie fanpage poi ripostate tra le Storie della modella brasiliana. Che come gli altri ex vipponi ha ovviamente ringraziato tutti i suoi sostenitori. (Continua dopo la foto) E ha anche fatto una diretta Instagram con Sonia Lorenzini ...