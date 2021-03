Campania | tamponi di massa dove ci sono più positivi Unità di crisi | ' Incremento dovuto alla varianti'

(Di giovedì 4 marzo 2021) Si sta cercando una soluzione in per arginare la diffusione del . Nell'ultima settimana di febbraio, quella dal 22 al 28, si è registrato undei contagi del 49% rispettosettimana ...

E così l a Regioneha disposto la realizzazione di 'di massa nei comuni nei quali si sono registrati maggiori incrementi di positivi'. A renderlo noto l'Unità di crisi della Regione ...Sale, di conseguenza, la percentuale di contagiati in rapporto al numero deieffettuati. Si ... sempre seguita dallacon 2.780. L'Emilia - Romagna ha registrato 2.545 nuovi casi, 2.167 ...Campania. De Luca ordina lo screening di massa contro il Covid in alcuni comuni della regione. Si è registrato nelle ultime settimane un fortissimo incremento di positivi in Campania. Questo increment ...L'Unità di crisi della Regione Campania ha deciso di impegnare "in un'azione straordinaria il Tigem e l'Asl Napoli1 per rendere quanto più puntuale e capillare l'individuazione delle varianti. E' un l ...